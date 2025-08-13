Können die Europäer auf offene Ohren hoffen?

Trump betont immer wieder, dass die USA nicht weiter für den ukrainischen Verteidigungskampf zahlen wollen. Auch Zusagen für Sicherheitsgarantien zugunsten der Ukraine nach einer möglichen Waffenruhe oder gar einem Friedensschluss will der US-Präsident bisher nicht machen. Sowohl für die Finanzierung des künftigen Abwehrkampfes der Ukraine gegen Russland wie auch für die Absicherung eines möglichen Waffenstillstands oder Friedens dürfte Trump also auch auf die Europäer angewiesen sein. Das könnte dazu beitragen, dass er sich deren Forderungen nicht völlig verschliesst.