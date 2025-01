Pistorius zu Wehretat: Zwei Prozent können nur der Anfang sein

Er äussert sich auch zur Debatte über höhere deutsche Verteidigungsausgaben und erklärte, er halte ein Zuwachs über zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes hinaus für nötig. «Die Kriegstüchtigkeit der Bundeswehr in den nächsten Jahren zu erhöhen, und zwar so schnell es geht, ist das oberste Gebot der Stunde», sagte Pistorius in Kassel, wo er eine erste der neuen Radhaubitzen an die Ukraine übergab.