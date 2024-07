Starmer will Verhältnis zu Europa reparieren

Gastgeber ist neben dem Präsidenten des Europäischen Rats, Charles Michel, die neue Labour-Regierung in Grossbritannien von Premierminister Keir Starmer. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nimmt teil. König Charles III. hat die Teilnehmer zu einem Empfang in der prunkvollen Schlossbibliothek geladen. Neben vielen bilateralen Begegnungen treffen sich die Politiker in mehreren Arbeitsgruppen und Plenarsitzungen.