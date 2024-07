Nun ist sie aber bereit. Die Rakete hat ihre letzten Tests erfolgreich bestanden. Nach ihrem Jungfernflug im Juli vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana soll sie ab Ende des Jahres kommerziell genutzt werden. «Über 30 Starts wurden schon verkauft», sagte Krpoun. Das Unternehmen Amazon will mit der Ariane-6-Rakete zum Beispiel Satelliten für das Satelliten-Internet-Projekt «Kuiper» ins All schiessen. In Zukunft soll die Rakete rund neun Mal im Jahr starten.