Die Kosten für Minenprojekte in Europa seien derzeit zu hoch, sagte Olsson. Zudem gebe es zu viele Vorbehalte, vor allem mit Blick auf den Umweltschutz. Diese Umstände müssten sich ändern, um mehr Kupfer in Europa fördern zu können. Er betonte die eigenen hohen Sozial- und Umweltstandards bei der Förderung und verwies auf das gut ausgebaute Wasserstoffnetz in Schweden. Die benötigte Energie der Anlage werde nahezu vollständig mit Wasserstoff bedient.