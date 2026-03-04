Die Schweiz hat knapp 5.000 Landsleute in der Region. Sie hat keine Transportflugzeuge für Evakuierungen und setzt auf Hilfe durch die Lufthansa-Tochter Swiss. Die hat ausserplanmässig für Donnerstag einen kommerziellen Flug aus Maskat im Oman nach Zürich organisiert. Der Airbus A340 soll Gäste nach Hause bringen, die auf einem Swiss-Ticket in die Region geflogen waren, aber die Rückreise bislang nicht antreten konnten. Ebenso buchen können Schweizer, die sich beim Aussenministerium mit Aufenthaltsort Oman registriert haben.