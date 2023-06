Die Notenbank stellte zudem weitere Zinserhöhungen in Aussicht. Die Geldpolitik werde so weit gestrafft, bis eine deutliche Verbesserung der Inflationsaussichten erreicht sei, hiess es in einer Mitteilung. Die Verschärfung erfolge rechtzeitig und schrittweise. Ziel sei es, so schnell wie möglich einen Prozess von sinkenden Inflationsraten einzuleiten, so die Notenbank.