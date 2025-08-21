Einschränkungen schliesst das Unternehmen dennoch nicht aus. Dies, falls bis zum Inkrafttreten der US-Vorschriften am 29. August 2025 keine klaren Regelungen gefunden werden. In diesem Falle könnte die Post nach eigener Aussage in Abstimmung mit den zuständigen Behörden gezwungen sein, den Versand von Waren in die USA vorübergehend einzuschränken.