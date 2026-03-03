Mehrere Länder bringen nach der Eskalation im Nahen Osten die ersten Evakuierungsflüge für ihre Staatsbürger auf den Weg. 175 Spanier seien von Abu Dhabi aus mit einer Linienmaschine gestartet und auf dem Weg nach Madrid, teilte Aussenminister José Manuel Albares mit. Auslöser der Rückholaktionen sind die seit Samstag laufenden Bombardierungen des Iran durch die USA und Israel sowie die Gegenschläge Teherans.