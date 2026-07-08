Bereits am Dienstag war der Erdgaspreis gestiegen, nachdem der Iran Tanker angegriffen hatte. Am Montagabend hatte der TTF-Preis noch bei rund 44 Dollar gelegen. Der Erdgas-Preis legt aber noch immer unter seinen jüngsten Hochs von Mitte März als der Preis über 60 Dollar gestiegen war. Vor Beginn des Iran-Kriegs hatte er noch bei rund 30 Dollar gelegen. Der Krieg hatte die LNG-Produktion in Katar stark belastet und der Transport durch die Strasse von Hormus wurde verringert.