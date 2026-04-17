Der Preis für europäisches Erdgas ist am Freitag nach Meldungen über eine freie Fahrt von Handelsschiffen durch die Strasse von Hormus deutlich gefallen. An der Börse in Amsterdam gab die Notierung für den richtungweisenden Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat um mehr als 9 Prozent auf 38,54 Euro je Megawattstunde (MWh) nach.