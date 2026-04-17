Die Strasse von Hormus sei für alle Handelsschiffe für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands «vollständig geöffnet», teilte der iranische Aussenminister Abbas Araghchi in einem Beitrag auf der Online-Plattform x mit.
Der Iran-Krieg und die faktische Blockade der wichtigen Handelsrouten von den Fördergebieten am Persischen Golf durch die Strasse von Hormus hatte den Gaspreis im März zeitweise auf 74 Euro je Megawattstunde getrieben. Vor dem Beginn des Iran-Kriegs lag der Preis bei etwa 31 Euro./jkr/he
(AWP)