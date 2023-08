Die Aussicht auf die Abwendung eines Streiks in Australiens grösster Flüssiggas-Anlage hat den europäischen Gaspreis am Donnerstag unter Druck gesetzt. Am Vormittag wurde der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam zu 32,30 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt. Damit lag er rund 12 Prozent unter dem Vortagsniveau, zwischenzeitlich hatte das Minus mehr als 21 Prozent betragen. Allerdings war der Preis jüngst wegen Streikängsten auch deutlich gestiegen.

24.08.2023 11:08