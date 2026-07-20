Der Preis für europäisches Erdgas hat den Höhenflug nach der jüngsten Eskalation im Nahen Osten und Angriffen auf Handelsschiffe in der Strasse von Hormus vorerst gestoppt. Nachdem die Notierung für den richtungweisenden Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam im frühen Handel zunächst deutlich bis auf 60,66 Euro je Megawattstunde (MWh) gestiegen war und damit auf den höchsten Stand seit März, geriet sie im Vormittagshandel unter Verkaufsdruck.