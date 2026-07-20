Zuletzt wurde europäisches Erdgas noch bei 58,25 Euro je MWh gehandelt und damit niedriger als am Freitagabend. Die Notierung geriet unter Druck, nachdem der Iran eigenen Angaben zufolge Vorschläge für eine Wiederaufnahme der Verhandlungen erhalten hatte. Die Vorschläge kommen von den USA, wie der Aussenamtssprecher Ismail Baghai laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna bestätigte. Der Iran werde sich jedoch weiter entschlossen verteidigen, sagte er.
Seit Beginn des Monats hat sich der Erdgaspreis mittlerweile um etwa ein Drittel verteuert. Treiber ist die eskalierende Lage im Nahen Osten mit gegenseitigen Angriffen der USA und des Iran. Dabei sind auch Energietransporte durch die Strasse von Hormus immer wieder das Ziel von Angriffen.
Aus frei zugänglichen Transitdaten im Internet geht hervor, dass der sichtbare Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus am frühen Montag nahezu zum Erliegen gekommen ist. Die jüngsten Attacken auf Schiffe haben neue Bedenken hinsichtlich der Sicherheit geweckt, die diese Passage durchqueren. Allerdings gibt es auch Berichte, über Tankschiffe, die ohne eingeschaltete Transponder die Meerenge passieren und dabei vom US-Militär unterstützt werden./jkr/jsl/jha/
(AWP)