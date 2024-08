Der Preis für europäisches Erdgas ist am Donnerstag erneut gestiegen. Nachdem der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat am Vortag ein Jahreshoch erreicht hatte, ging es mit der Notierung weiter deutlich nach oben. Im frühen Handel stieg der Gaspreis an der Börse in Amsterdam zeitweise etwa zweieinhalb Prozent bis auf 39,46 Euro je Megawattstunde (MWh). Das ist der höchste Preis seit Dezember.