«Die Europäische Union und die Vereinigten Staaten haben bereits ein Handelsabkommen; sie sollten nun die Gespräche darüber fortsetzen, wie die EU ihre Unterstützung für die Kosten der weltweiten Forschung und Entwicklung verbessern kann - auf eine Weise, die weder den Patienten in der EU noch in den USA schadet», fügte Moll hinzu.
US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag angekündigt, dass die Vereinigten Staaten ab dem 1. Oktober eine Steuer von 100 Prozent auf die Einfuhr «aller Marken- oder patentgeschützten Arzneimittel» erheben würden. Ausgenommen sind Unternehmen, die Produktionsstätten in den USA errichten.
Die Pharmabranche ist seit Monaten in Alarmbereitschaft wegen einer möglichen Wiedereinführung von Medikamentenzöllen nach mehr als 30 Jahren.
(AWP)