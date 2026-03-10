Das Europäische Parlament hat den Weg für eine Online-Jobbörse für Fachkräfte aus Nicht-EU-Ländern freigemacht. Eine Mehrheit der Abgeordneten in Strassburg stimmte für den sogenannten EU-Talentpool. Die Plattform soll es Firmen erleichtern, passende Arbeitskräfte zu finden. Damit soll dem Fachkräftemangel begegnet werden. Im vergangenen Jahr hatten sich Unterhändler des Parlaments und der EU-Mitgliedsstaaten auf den Vorschlag geeinigt.