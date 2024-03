Diese Konvention, die erste ihrer Art, werde garantieren, dass die künstliche Intelligenz die juristischen Normen des Europarats in Bezug auf die Menschenrechte, die Demokratie und den Rechtsstaat respektiere, liess sich Marija Pejcinovic Buric, Generalsekretärin des Europarats am Freitag in einer Mitteilung zitieren. Der Text bleibt zur Zeit unveröffentlicht.