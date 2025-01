Frankfurt, 21. Jan (Reuters) - Der Pkw-Markt in Europa hat sich im vergangenen Jahr leicht erholt. Der Absatz stieg um 0,8 Prozent auf rund 10,6 Millionen Einheiten, wie der Herstellerverband ACEA am Dienstag mitteilte. Im Dezember wurden 5,1 Prozent mehr Autos verkauft. Spitzenreiter war Spanien mit einem Zuwachs von 7,1 Prozent im Jahr 2024. In Deutschland gingen dagegen ein Prozent weniger Neuwagen an die Kunden.