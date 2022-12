Gas Importe aus Übersee

Europas LNG-Importe haben inzwischen ein Rekordniveau erreicht. Deutschland nimmt neue schwimmende Terminals in Betrieb, um den Brennstoff in das Pipeline-Netz einzuspeisen. Die staatliche Förderung der Beschaffung hat geholfen, aber kälteres Wetter in Asien und das Ende der Zero-Covid-Politik in China könnte den Wettbewerb mit Käufern aus Asien wieder verschärfen und Preise hochtreiben. Nach Angaben des Energy Economics Institute der China National Offshore Oil werden die chinesischen Gasimporte im Jahr 2023 voraussichtlich 7Prozent höher liegen als in diesem Jahr.