EU-Klimaziele als Ausgangspunkt

Die Europäische Union hat sich zum Ziel gesetzt, ihren Ausstoss des Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 zu senken. Bis 2050 will die EU klimaneutral sein - das heisst: Klimaschädliche Gase wie CO2 sollen von da an vermieden oder gespeichert werden. Dafür soll vor allem das Gesetzespaket «Fit for 55» unter dem Dach des sogenannten Green Deal sorgen. Die Strategie umfasst Massnahmen in verschiedenen Bereichen wie Energie, Verkehr, Industrie und Landwirtschaft.