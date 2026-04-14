Flughafenverband sieht spätestens in drei Wochen Probleme

Auch der europäische Flughafenverband ACI Europe sorgt sich um die Kerosinversorgung. Wenn der Transit durch die Strasse von Hormus nicht innerhalb der nächsten drei Wochen «in nennenswertem und stabilem Umfang» wieder aufgenommen werde, gehe man derzeit davon aus, dass eine Knappheit von Flugtreibstoff in der EU Realität werden dürfte, ging vergangene Woche aus einem Schreiben hervor.