Ermittler der Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) in Hamburg haben in europaweiter Zusammenarbeit einen mutmasslichen Steuerbetrug in Millionenhöhe aufgedeckt. Bei 59 Durchsuchungen in insgesamt acht Ländern wurde vor wenigen Tagen ein Mann festgenommen, wie die Behörde am Montag mitteilte. Ihm wird vorgeworfen, einer der führenden Köpfe einer kriminellen Gruppe zu sein. Konkret geht es um mutmasslichen Mehrwertsteuerbetrug, der zu einem Schaden von geschätzt 85 Millionen Euro geführt haben soll.

27.11.2023 15:29