Bei Marken-Fälschungen geht es dem Bericht zufolge vor allem um Olivenöl und Wein. In Italien waren demnach 42 Tonnen gepanschtes Olivenöl sichergestellt worden. Französische Ermittler nahmen laut Europol gemeinsam mit ihren italienischen Kollegen auch eine Bande fest, die in Italien französischen Rotwein gefälscht hatte und dann für bis zu 15.000 Euro pro Flasche an renommierte Weinhändler verkaufte. Die spanische Polizei hatte zum Beispiel eine Bande festgenommen, die minderwertigen Thunfisch falsch ausgezeichnet hatte.