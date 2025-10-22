Wie das Unternehmen mitteilte, wurden 30 der auf den Namen «Eurostar Celestia» getauften Züge bereits bestellt mit einer Option auf 20 weitere. Die neuen, 200 Meter langen Züge haben eine Kapazität von 540 Sitzplätzen - 20 Prozent mehr als die bisherigen. Sie sollen von 2031 an in Betrieb genommen werden. Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit seien die Leitprinzipien bei dem massgeschneiderten Zug, hiess es in der Mitteilung.