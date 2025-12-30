Wegen Problemen mit der Oberleitung im Eurotunnel ist der Zugverkehr zwischen Grossbritannien und dem europäischen Kontinent bis auf weiteres eingestellt worden. Ein Autozug war durch den Stromausfall liegengeblieben, hiess es in einer Mitteilung des Betreibers für Personenzüge Eurostar. Daher sei der Tunnel gesperrt. Man habe keine andere Wahl gehabt, als alle Verbindungen auszusetzen.