Die Lufthansa-Tochter will ab dem Sommerflugplan vom BER aus bis zu zwölfmal pro Woche den Flughafen London-Heathrow ansteuern. Bis zu dreimal pro Woche sind Flüge nach Lissabon geplant. Zu einigen Zielen, darunter Palma de Mallorca, Stockholm und Zürich, werden die Frequenzen erhöht. Mit Olbia und Neapel (beide Italien) sowie Kavala (Griechenland) kommen drei Ziele neu in den Flugplan. Insgesamt will die Airline dann 43 Ziele in 20 Ländern vom BER aus ansteuern.