Ergebnisse wichtig für den Konzern

Einen erfolgreichen Testlauf vorausgesetzt, könnten die Sitze auch auf anderen Destinationen mit langen Flugzeiten angeboten werden, sagt Bischof. Infrage kämen beispielsweise Ziel in Ägypten oder auf den Kanaren. Im kommenden Winter fliege Eurowings allein 27 Mal in der Woche in die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Lufthansa-Tochter werde ihre Erkenntnisse im Konzern weitergeben. Dort testet auch die Ita eine neue Business-Class mit einem komplett horizontal verstellbaren Sitz auf der Kurzstrecke./ceb/DP/stk