Nach einem Triebwerksproblem ist ein Flugzeug der Airline Eurowings ausserplanmässig am Hamburger Flughafen gelandet. Die Landung sei sicher verlaufen, sagte eine Sprecherin des Hamburger Airports. Laut Eurowings handelte es sich um eine Sicherheitslandung. Zunächst hatten mehrere Medien berichtet, darunter die «Bild». Eurowings ist eine Tochter der Lufthansa .