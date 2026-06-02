Die Fluggesellschaft Eurowings will die Absenkungen bei der Luftverkehrsteuer nicht vollständig an die Passagiere weitergeben. Insgesamt sei die Lufthansa -Tochter mit starken Kostensteigerungen konfrontiert, sagt der neue Airline-Chef Max Kownatzki. Die Steuern wie auch höhere Gebühren oder die stark gestiegenen Kerosinpreise fliessen nach seiner Darstellung zusammen in die Bildung des Bruttopreises ein, der von den Kunden verlangt werde. Daher habe man auch im Zuge des Iran-Kriegs keine extra ausgewiesenen Kerosinzuschläge verlangt.