Die Unsicherheit der Passagiere über die Kerosin-Versorgung weiche, was grosse Auswirkungen auf die laufende Sommersaison habe, die zuvor von Buchungs-Zurückhaltung geprägt gewesen sei. So lägen für das Top-Ziel Mallorca die Buchungsstände inzwischen 9 Prozent über dem Vorjahreszeitraum, nachdem es vor wenigen Wochen noch einen Rückstand von 20 Prozent gegeben habe. Die Insel gelte vielen Urlaubern offenbar als verlässlicher Rückzugsort. Eurowings fliegt den Flughafen Palma im Sommer mehr als 400 Mal in der Woche an./ceb/DP/jha