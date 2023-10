Die Lufthansa-Tochter Eurowings fordert von Klima-Aktivisten der Letzten Generation nach Blockaden an mehreren deutschen Flughäfen Schadenersatz. «Eurowings wird für die Airlines der Lufthansa Gruppe materielle Schäden geltend machen, die durch die Aktionen von Aktivisten an den Flughäfen in Berlin, Düsseldorf und Hamburg entstanden sind», sagte ein Lufthansa-Sprecher am Sonntag auf Anfrage. Zuvor hatte die «Bild am Sonntag» berichtet.

08.10.2023 18:10