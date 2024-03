Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist zu Beginn des Jahres gesunken. Im Januar ging die Arbeitslosenquoten auf 6,4 Prozent zurück, nach 6,5 Prozent im Monat zuvor, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit dieser Quote gerechnet.

01.03.2024 11:03