In der Eurozone hat sich die Arbeitslosenquote im März nicht verändert. Sie lag in den Euro-Staaten bei 6,2 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Seit der Einführung des Euro im Jahr 1999 hatte die Quote nicht niedriger gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt 6,1 Prozent erwartet. Der Vormonatswert wurde jedoch von 6,1 auf 6,2 Prozent nach oben revidiert. Ein Jahr zuvor hatte sie noch bei 6,5 Prozent gelegen.