In der Eurozone ist die Arbeitslosenquote im Juli leicht gesunken. Sie sei um 0,1 Prozentpunkten auf 6,2 Prozent gefallen, teilte das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mit. Noch nie lag die Quote unter diesem Niveau. Allerdings wurde der Vormonatswert von 6,2 Prozent auf 6,3 Prozent nach oben revidiert.