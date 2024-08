Die Arbeitslosigkeit im Euroraum ist im Juli unerwartet auf ein Rekordtief gefallen. Die Arbeitslosenquote in den 20 Euro-Staaten sank um 0,1 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine unveränderte Quote von 6,5 Prozent erwartet.