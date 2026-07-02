In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit im Mai stabil geblieben. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 6,2 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Quote von 6,3 Prozent erwartet. Der Wert für den Vormonat wurde von 6,3 auf 6,2 Prozent nach unten revidiert. Die Arbeitslosigkeit bleibt damit auf einem niedrigen Niveau. Im Mai 2025 hatte die Quote bei 6,3 Prozent gelegen.