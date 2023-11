Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist von historisch niedrigem Niveau aus leicht gestiegen. Die Arbeitslosenquote stieg im September im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 6,5 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Mittel mit einer unveränderten Quote von 6,4 Prozent gerechnet - niedriger war sie in der Eurozone nie gewesen.

03.11.2023 11:00