In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit im Juni stabil geblieben. Die Arbeitslosenquote verharrte auf 6,3 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine etwas geringere Rate von 6,2 Prozent erwartet. Allerdings wurde der Wert für den Vormonat Mai von 6,2 auf 6,3 Prozent nach oben revidiert. Die Arbeitslosigkeit bleibt damit auf einem niedrigen Niveau. Im Juni 2025 hatte die Quote ebenfalls bei 6,3 Prozent gelegen.