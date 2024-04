Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone hat sich im Februar kaum verändert. Die Arbeitslosenquoten verharrte auf 6,5 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt 6,4 Prozent erwartet. Die Arbeitslosenquote für Januar wurde nach oben revidiert, von zuvor 6,4 Prozent auf 6,5 Prozent. Das Statistikamt schätzt die Zahl der Arbeitslosen in den 20 Mitgliedstaaten der Eurozone im Februar auf rund 11,1 Millionen. Das sind rund 17 000 mehr als im Vormonat. Im Jahresvergleich ging die Zahl um 30 000 zurück.