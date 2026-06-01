In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit im April stabil geblieben. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,3 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Quote von 6,2 Prozent erwartet. Der Wert für den Vormonat wurde von 6,2 auf 6,3 Prozent nach oben revidiert. Die Arbeitslosigkeit bleibt damit auf einem niedrigen Niveau. Ein Jahr zuvor hatte die Arbeitslosenquote ebenfalls 6,3 Prozent betragen.