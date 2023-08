Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist trotz konjunkturellen Gegenwinds nach wie vor sehr niedrig. Die Arbeitslosenquote verharrte im Juni auf einem Rekordtief. Sie betrug wie im Vormonat 6,4 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Niedriger war sie seit Einführung des Euro noch nie. Die Quote für den Vormonat war zunächst mit 6,5 Prozent angegeben worden, sie wurde aber revidiert.

01.08.2023 12:32