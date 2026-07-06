Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Erzeugerpreise im Mai um 0,2 Prozent. Das war von Volkswirten im Schnitt erwartet worden.
Die Folgen des Kriegs zwischen den USA und Israel sowie dem Iran hat die Energiepreise nach oben getrieben. Im Jahresvergleich verteuerte sich Energie für die Betriebe um 14 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Energiepreise aber um ein Prozent. In den vergangenen Wochen waren die Ölpreise merklich gefallen.
Die Erzeugerpreise beeinflussen tendenziell auch die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Zuletzt hatte sie den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben./jsl/jha/
(AWP)