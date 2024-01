In der Eurozone sind die Preise auf Unternehmensebene erneut deutlich gesunken. Im November fielen die Erzeugerpreise um 8,8 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich einen Rückgang um 8,6 Prozent erwartet. Im Oktober waren die Erzeugerpreise bereits um 9,4 Prozent gesunken.

05.01.2024 11:02