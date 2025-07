In der Eurozone sind die Erzeugerpreise im Mai vor allem wegen niedrigerer Energiepreise wie erwartet gefallen. Die Erzeugerpreise sanken im Monatsvergleich um 0,6 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten dies erwartet. Im April waren die Preise um revidierte 2,2 Prozent gefallen.