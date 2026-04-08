In der Eurozone sind die Erzeugerpreise im Jahresvergleich wie erwartet gesunken. Sie gingen im Februar im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat um 3,0 Prozent zurück, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Im Januar waren die Erzeugerpreise noch um revidiert 2,0 (zunächst: 2,1) Prozent gefallen.