Im Vergleich zum Vormonat gingen die Erzeugerpreise im Februar um 0,7 Prozent zurück. Volkswirte hatten einen Rückgang um 0,6 Prozent erwartet. Gedämpft wurde die Preisentwicklung im Monatsvergleich vor allem durch gesunkene Energiepreise. Diese dürften angesichts der Auswirkungen des Iran-Kriegs seit Ende Februar wieder gestiegen sein.
Die Erzeugerpreise beeinflussen tendenziell auch die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Die EZB hatte ihre Leitzinsen zuletzt stabil gehalten./jsl/jha/
(AWP)