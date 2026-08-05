Der Anstieg der Erzeugerpreise hat sich in der Eurozone im Juni dank einer Entspannung bei den Energiekosten deutlich abgeschwächt. Die Preise, die Firmen für ihre Waren verlangen, legten im Jahresvergleich um 4,6 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Im Mai hatte die Rate noch bei 5,9 Prozent gelegen. Im Vergleich zum Vormonat gingen die Erzeugerpreise zurück, wie Eurostat weiter mitteilte. Sie fielen um 0,3 Prozent. Volkswirten hatten die Preisentwicklung erwartet.