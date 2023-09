Die Kreditvergabe steigt unterdessen zwar weiter an, allerdings mit abnehmendem Tempo. Die Kredite der Geschäftsbanken an die privaten Haushalte erhöhten sich um 1,0 Prozent, nach 1,3 Prozent im Vormonat. Die Kredite an Unternehmen ausserhalb der Finanzbranche stiegen um 0,6 Prozent, nach 2,2 Prozent im Monat zuvor./bgf/jsl/nas