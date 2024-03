Die Kreditvergabe der Geschäftsbanken wuchs unterdessen leicht. An Unternehmen ausserhalb der Finanzbranche wurden 0,4 Prozent mehr Kredite vergeben, nach einem Plus von 0,2 Prozent im Monat zuvor. Das Wachstum der Kreditvergabe an die privaten Haushalte betrug wie im Januar 0,3 Prozent./bgf/jsl/mis