Den stärksten monatlichen Rückgang gab es in Irland, wo die Produktion um 15,2 Prozent fiel. Durch einen hohen Anteil ausgelagerter Produktion ist der Index der irischen Industrieproduktion Eurostat zufolge unbeständig, sodass monatliche Schwankungen höher sein können als in anderen Ländern. In Malta (minus 6,2 Prozent) und Litauen (minus 3,0 Prozent) ging sie ebenfalls deutlich zurück. In Deutschland fiel die Produktion um 1,9 Prozent.