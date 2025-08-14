Den stärksten monatlichen Rückschlag gab es in Irland, wo die Produktion um 11,3 Prozent fiel. Durch einen hohen Anteil der Produktion von ausländischen Firmen sind die Daten für Irland unbeständig, sodass monatliche Schwankungen höher sein können als in anderen Ländern. In Deutschland ging die Produktion um 2,3 Prozent zurück.